Чтобы достичь обещанных объемов, европейская оружейная промышленность должна в этом году увеличить свои мощности в два, а то и три раза.

Европейский Союз значительно переоценивает свои мощности по производству артиллерийских снарядов калибра 155 мм и нарушает обещания по объемам поставок Украине. Как говорится в расследовании "Схем", европейские производители могут изготовить примерно вдвое меньше боеприпасов, чем заявляют чиновники ЕС.

"Журналисты опросили производителей и покупателей боеприпасов, чиновников, политических советников и военных экспертов в странах-членах ЕС и в Украине, и выяснили, что европейские производители в состоянии изготовить примерно вдвое меньше боеприпасов, чем заявляют в Брюсселе, и что по состоянию на июнь 2024 года ЕС предоставил Украине вдвое меньше снарядов, чем обещал, еще и со значительным опозданием", - говорится в материале.

"Это безусловно меньше 500 тысяч снарядов на 2024 год. Вот такие они, общие мощности. Это очень далеко от 1,4 миллиона или 1,7 миллиона, о которых говорили Боррель и Бретон", - заявил голландскому изданию The Investigative Desk информированный представитель европейской промышленности на условиях анонимности.

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Как отмечают журналисты, это свидетельство совпадает с информацией других информированных источников в индустрии, высокопоставленных чиновников в ЕС и Украине, которые в июне оценили годовую мощность европейской промышленности в около полмиллиона снарядов.

Во внутреннем документе Rheinmetall от января 2024 года, которым располагают "Схемы", указано, что существующая годовая мощность производства боеприпасов в Западной Европе составляет около 550 тысяч снарядов 155-мм калибра. Rheinmetall утверждала, что сама сейчас может изготовить 350 тысяч снарядов, тогда как остальные ведущие игроки на рынке ЕС - финско-норвежская NAMMO, французский филиал KNDS, британская BAE и словацкая MSM - вместе могут изготовить еще 200 тысяч снарядов.

Схемы подытожили, что такая оценка противоречит утверждению Европейской комиссии о том, что в январе 2024 года производственные возможности ЕС достигли миллиона боеприпасов в год.

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон прогнозирует рост производства до 1,7 миллиона снарядов в 2024 году. Однако, согласно исследованию журналистов, чтобы выполнить заявленное Бретоном, европейская оружейная промышленность должна в этом году увеличить свои мощности в два, а то и три раза.

В то же время, отмечают журналисты, даже если ЕС достигнет объемов в 1,7 миллиона снарядов до конца 2024 года, это все равно будет половиной нынешней мощности российского производства артиллерийских боеприпасов, которая составляет от 4 до 4,5 миллионов в год в советских калибрах, согласно разным оценкам.

В чем причина задержки

По словам представителей оружейных компаний, проблема заключается во всемирном дефиците пороха и взрывчатых веществ, а также в нехватке средств для финансирования промышленности, ведь власти западных стран неохотно подписывают с индустрией долгосрочные контракты.

Высокопоставленные источники в правительствах и оружейной отрасли ЕС обвинили в задержках поступления боеприпасов в Украину бюрократию и медлительность ЕС, а одной из причин сокращения объемов поставок боеприпасов назвали несоответствующую оценку ЕС собственных производственных мощностей.

К тому же, не все снаряды, произведенные в ЕС, направляют в Украину. Страны ЕС оставляют боеприпасы и для себя. Они должны пополнять собственные запасы, после того, как отдают Украине снаряды, которые имели. Кроме того, они пытаются выполнить требование НАТО о наличии достаточного количества снарядов на своих складах для 30 дней возможных боевых действий высокой интенсивности.

ЕС задерживает поставки снарядов в Украину

Журналистский консорциум также установил, что ЕС передал Украине вдвое меньше снарядов, чем обещал, и со значительным опозданием.

В марте 2023 года ЕС обязался прислать Украине 1 миллион снарядов в течение года. В то же время по состоянию на конец мая 2024 года Украина получила от Евросоюза лишь более 500 тысяч боеприпасов. То же постигло и так называемую "чешскую инициативу" по закупке боеприпасов, которая в феврале 2024 года предусматривала для Украины закупку 800 тысяч снарядов. Первую партию страна получила лишь в середине июня.

Зарубежный источник, знакомый с вопросом чешской инициативы, сообщил Радио Свобода, что из 15 стран, которые согласились совместно закупить боеприпасы для Украины, по состоянию на середину июня только шесть стран перевели средства, тогда как остальные девять только обещают их отправить.

Снаряды для Украины - новости

На днях США объявили о новом пакете военной помощи Украине общей стоимостью в 150 миллионов долларов. Основную часть пакета составляют боеприпасы различных типов - ракеты для комплексов противовоздушной обороны. боеприпасы для систем HIMARS, ракетные системы, артиллерийские снаряды и другие критические средства.

25 июня премьер-министр Чехии Петр Фиала сообщил, что Украина уже получила первую партию боеприпасов, закупленных для ВСУ. Издание Euractiv отметило, что до конца этого года ВСУ получат около 500 тысяч артиллерийских снарядов врамках помощи от Чехии.

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