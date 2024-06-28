Назар Волошин отметил, что Силы обороны дают адекватный отпор врагу.

После нескольких месяцев острого дефицита боеприпасов, поставки снарядов на фронт в Украине ускорились. В последние недели значительно улучшилось снабжение украинской армии.

"Ситуация улучшается уже около месяца и продолжает улучшаться, по крайней мере, в том, что касается 155-мм артиллерийских снарядов", - цитирует украинского сержанта под псевдонимом "Лунтик" издание AFP.

Если в первом квартале боеприпасы в его подразделении были строго нормированы: "шесть снарядов на орудие в сутки", то сегодня лимит увеличен "до 40 в сутки", говорит солдат.

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В самых горячих районах, таких как Харьковская область, "лимита нет", добавил сержант. Президент Владимир Зеленский отметил, что ситуация в этом регионе улучшается, хотя и остается сложной.

"Наши силы стабилизировали ситуацию и остановили российское наступление", - заявил президент, подчеркнув, что "оккупанты потерпели поражение".

По словам источника в Генштабе ВСУ, благодаря новым западным поставкам разрыв между количеством украинских и российских выстрелов значительно сократился в пользу Киева.

"На сегодняшний день соотношение использования боеприпасов составляет 1 к 3 для Украины и России соответственно, тогда как ранее оно было 1 к 7", - заверил источник. "Поставки увеличились для нас и уменьшились для россиян".

Как отметил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона, сейчас Силы обороны Украины не испытывают дефицита снарядов в Донецкой области.

"Мы противостоять можем. Силы обороны дают адекватный отпор врагу. Это ежедневно видно и по сводкам Генерального штаба, и по сводкам ОСУВ "Хортица". На утро - это ежедневные потери врага. Однако, скажу так, что на Покровском направлении враг не оставляет попыток", - сказал Волошин.

Он отметил, что цель у россиян - выйти на трассу в направлении Константиновки, чтобы завладеть путем, который служит логистическим маршрутом.

"Вероятные планы врага - это конечно же, развивать наступление в направлении населенных пунктов Покровск, Мирноград и Селидово, ведь впереди у них, после того, как происходили боевые действия в районе Очеретино - они как раз и рвутся к этой магистрали Покровск-Константиновка, и пользуясь этим, проводят активные штурмовые действия. А цель у врага неизменна - это выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей, поэтому он так активизировал свои усилия. Однако, нам есть что ему противопоставить и снарядного голода у нас нет", - подчеркнул Волошин.

Он отметил, что ВСУ имеют обученный состав, силы и средства для ответа врагу. В частности, за минувшие сутки на Покровском направлении уничтожено более 300 оккупантов, уничтожено и повреждено немало вражеской техники и вооружения.

Дефицит снарядов у ВСУ - последние новости

25 июня премьер-министр Чехии Петр Фиала сообщил, что Украина уже получила первую партию боеприпасов, закупленных для ВСУ.

Издание Euractiv отметило, что до конца этого года ВСУ получат около 500 тысяч артиллерийских снарядов в рамках помощиот Чехии.

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