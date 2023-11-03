Американская реактивная система залпового огня HIMARS, которую активно применяют украинские военные, является наиболее эффективной РСЗО из всех, которые сегодня присутствуют на фронте. Об этом заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Александр Коваленко.
"Это наиболее эффективная на сегодня реактивная система залпового огня, которые присутствуют в зоне боевых действий в Украине. Все те РСЗО, о которых мы знали до того, преимущественно советского образца. Это БМ-21 "Град", "Смерч", "Ураган", они ни в какое сравнение не идут по точности и по эффективности с HIMARS", – добавил он в эфире телеканала FREEДОМ.
Он также отметил, что HIMARS до сих пор не попадал в статистику украинских потерь, тогда как среди систем советской номенклатуры они все же есть.
"Если мы регулярно видим отчетность об уничтожении всей этой номенклатуры – советской и постсоветской – систем реактивного огня со стороны как российских оккупантов, так и периодически так же уничтожается и (со стороны) Сил обороны Украины, те же самые "Грады", "Смерчи", "Ураганы", то как раз M142 HIMARS и M270 еще ни разу не были участниками этой печальной статистики. То есть это максимальная эффективность применения таких средств, с учетом их тактико-технических характеристик", – резюмировал Коваленко.
Применение HIMARS на войне в Украине
С того момента, как Украина получила реактивные системы залпового огня HIMARS, они неоднократно фигурировали в новостях об уничтожении вражеских складов, мест размещения оккупантов и тому подобное.
В частности, 1 ноября сообщалось, что ВСУ накрыли огнем из HIMARS батальон "мобиков" из Чувашии – известно о десятках погибших и раненых оккупантов. Также ликвидирован командир батальона.
Кроме того, именно из этих систем запускали ракеты ATACMS, которыми ударили по аэродромам в оккупированных Бердянске Запорожской области и Луганске. Тогда было уничтожено и повреждено несколько российских вертолетов.
В Институте изучения войны отметили, что с появлением в ВСУ ракет ATACMS российским командирам придется рассредоточить авиационные средства и отвести часть самолетов дальше от линии фронта.
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