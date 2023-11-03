Он отметил, что HIMARS до сих пор не попадал в статистику украинских потерь, тогда как среди систем советской номенклатуры они все же есть.

Американская реактивная система залпового огня HIMARS, которую активно применяют украинские военные, является наиболее эффективной РСЗО из всех, которые сегодня присутствуют на фронте. Об этом заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Александр Коваленко.

"Это наиболее эффективная на сегодня реактивная система залпового огня, которые присутствуют в зоне боевых действий в Украине. Все те РСЗО, о которых мы знали до того, преимущественно советского образца. Это БМ-21 "Град", "Смерч", "Ураган", они ни в какое сравнение не идут по точности и по эффективности с HIMARS", – добавил он в эфире телеканала FREEДОМ.

Он также отметил, что HIMARS до сих пор не попадал в статистику украинских потерь, тогда как среди систем советской номенклатуры они все же есть.

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"Если мы регулярно видим отчетность об уничтожении всей этой номенклатуры – советской и постсоветской – систем реактивного огня со стороны как российских оккупантов, так и периодически так же уничтожается и (со стороны) Сил обороны Украины, те же самые "Грады", "Смерчи", "Ураганы", то как раз M142 HIMARS и M270 еще ни разу не были участниками этой печальной статистики. То есть это максимальная эффективность применения таких средств, с учетом их тактико-технических характеристик", – резюмировал Коваленко.

Применение HIMARS на войне в Украине

С того момента, как Украина получила реактивные системы залпового огня HIMARS, они неоднократно фигурировали в новостях об уничтожении вражеских складов, мест размещения оккупантов и тому подобное.

В частности, 1 ноября сообщалось, что ВСУ накрыли огнем из HIMARS батальон "мобиков" из Чувашии – известно о десятках погибших и раненых оккупантов. Также ликвидирован командир батальона.

Кроме того, именно из этих систем запускали ракеты ATACMS, которыми ударили по аэродромам в оккупированных Бердянске Запорожской области и Луганске. Тогда было уничтожено и повреждено несколько российских вертолетов.

В Институте изучения войны отметили, что с появлением в ВСУ ракет ATACMS российским командирам придется рассредоточить авиационные средства и отвести часть самолетов дальше от линии фронта.

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