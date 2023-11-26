Атаки морскими дронами доказали, что Украина с помощью собственного оружия способна уничтожать как военный потенциал РФ, так и разрушать экономику страны-агрессора.

Спецоперации в Черном море с помощью военно-морских дронов Sea Baby демонстрируют, что Украина взяла ответственность "за собственную безопасность в собственные руки". Об этом заявил руководящий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний.

"Надводными дронам не впервые ударили. Еще в прошлом году были удары по бухте в Севастополе, а потом наращивали это ударами по Крымскому мосту, а после – под Керчью по флоту РФ. Смотрите, как решился вопрос. Украина взяла ответственность за собственную безопасность в собственные руки, когда сами сделали собственное оружие, не дожидаясь, будут ли конвои НАТО защищать на море. Сделали дроны, и теперь порты Одессы открыты, а нам не обязательно посредничество, например, Турции, в этих вопросах", – отметил он в эфире общенационального информационного телемарафона "Единые новости".

Удары морскими дронами подтверждают, что с помощью собственного оружия Украина способна наносить сокрушительные удары не только по военному потенциалу РФ, но и разрушать экономику страны-агрессора, говорит эксперт.

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"Россия не такая неуязвима, как это кажется. Я считаю, что главной уязвимой точкой для РФ являются порты Новороссийска. Потому что порты Новороссийска являются очень важной экономической точкой для России. Треть экспорта и импорта происходит именно через Черное море России – нефть, зерно, все остальное. Это очень развитый регион", – акцентировал Загородний.

Эксперт добавил, что в отличие от Балтийского моря, Черное море никогда не замерзает. Именно из Черного моря Россия имеет возможность выхода в Средиземное море, а затем через Суэцкий канал выходит в Индию и Китай.

"Если Украина сконцентрируется на уничтожении портовой и военной инфраструктуры в Новороссийске, то это будет большой плюс для Украины. И это будет очень больно для россиян. Потому что Краснодарский край – один из кластеров РФ. Но для этого нам нужно собственное оружие", – подчеркнул Загородний.

По мнению эксперта, успешные спецоперации в Черном море, в частности, атаки СБУ дронами на Крымский мост, положительно влияют на решения за рубежом помогать Украине.

"Мир построен так, что как говорится "помогают крутым пацанам, которые могут поставить себя на районе". Тот, кто показывает результат, тому и помогают. Мы показываем, что можем решать свои проблемы. Например, наши дроны Sea Baby, которые сейчас патрулируют Черное море ставят вопрос, а вообще останется ли Россия в Черном море, останется ли у России выход к Черному морю. Это тоже открытый вопрос. Потому что взяли, сделали, показали результаты", – резюмировал Загородний.

Атаки на Крымский мост и корабли РФ в Черном море

Как сообщал УНИАН, две успешные атаки СБУ военно-морскими дронами Sea Baby на Крымский мост перерезали логистическую артерию, которая использовалась оккупантами для поставки российского оружия. Глава Службы безопасности Василий Малюк отмечал, что "дроны СБУ показали незащищенность Крымского моста, на оборону которого РФ потратила $1 млрд".

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью каналу Fox News заявил, что Украине удалось частично уничтожить Черноморский флот РФ. Теперь у россиян нет тотального влияния на Черноморский регион. Он отмечал, что в связи с тем, что во временно оккупированном Крыму ВСУ преуспели на Черном море, ситуация на фронте не является тупиковой.

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