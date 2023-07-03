Александр Коваленко не считает, что получение ATACMS для Украины целиком и полностью закрытый вопрос.

Белый дом продолжает колебаться с поставкой Украине ракет большой дальности ATACMS, не смотря на довольно сильный прессинг со стороны как демократов, так и республиканцев.

Военный эксперт Александр Коваленко уверен, что все это указывает на то, что всё же решение не совсем политического характера, а оправдание про удары по РФ - фарс.

"Изначально мы регулярно и даже сейчас слышим о том, что в Белом доме не хотят передавать Украине ATACMS, поскольку опасаются, что Киев их тут же направит на объекты на территории России. Но Украина с 2022 более чем доказала тот факт, что мы не применяем западное оружие по территории россии. Затем возникла версия, что из-за сворачивания программы ATACMS в США отсутствует их серийное производство, а потому, каждая ракета на вес золота и дорога самим же штатам. Согласно данным на 2015 год у США в строю и на хранении находилось до 4 тыс ракет ATACMS разных типов", - написал он.

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Эксперт отметил, что много вопросов и нестыковок, но мало кто обращал внимание на другое обстоятельство, а именно то, что ATACMS, по сути, является баллистической ракетой, с пиковой скоростью 3М, чем схожа с теми же 9М723/728 ОТРК "Искандер", которые современное ПВО весьма успешно сбивает.

"Исключительно теоретически, у ATACMS не настолько велики шансы прорвать российскую эшелонированную ПВО, как, например, у дозвуковой, но летящей на сверхнизких высотах Storm Shadow. С-400, ЗРК Бук-М2/3, Тор-М2, всё это в теории должно с переменной, но всё же успешностью, перехватывать ATACMS. В свою очередь, перехват ATACMS российскими системами ПВО это репутационные потери для американского ВПК, который не может себе этого позволить. И из этого делаем выводы о реальных причинах, почему у нас до сих пор нет ATACMS - неуверенность США в неуязвимости своей ракеты", - считает Коваленко.

Он не исключает, что вместо того, чтобы проверить на практике, действительно ли у российских систем ПВО есть шансы перехвата ATACMS, принято решение не проверять вовсе.

"С другой стороны, это не означает, что получение ATACMS для Украины целиком и полностью закрытый вопрос. Ведь после того, как в зоне боевых действий, российская эшелонированная ПВО перестанет существовать как целостная сеть, а следовательно, вести эффективное отслеживание целей и перехват, тогда не исключено появление ATACMS", - добавил аналитик.

Передача ракет ATACMS Украине - детали

в Сенате США оценили шансы предоставления Украине дальнобойных ракет ATACMS, радиус действия которых составляет до 300 километров. Главный республиканец в Комитете по международным отношениям США сенатор Джеймс Э. Риш, назвал "достаточно высокой" эту вероятность.

В Министерстве обороны Соединенных Штатов прокомментировали информацию о якобы приближении Вашингтона к передаче Украине ракет большой дальности ATACMS. В ведомстве не располагают информацией о каких-либо планируемых на ближайшее время решениях по этому вопросу.

Главным фактором передачи Украине дальнобойных ракет ATACMS к уже имеющимся РСЗО HIMARS станет понимание того, что нынешний Путин является очень слабым и не контролирует в стране ряд процессов, считает советник главы ОП Михаил Подоляк.