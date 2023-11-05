Отмечается, что таких аппаратов не более пяти.

Россияне расконсервировали и возобновили полеты редкого высотного самолета М-55 "Геофизика". Аппарат взлетает с аэродрома "Раменское" под Москвой.

Аналитики Defence Express отметили, что под крылом "Геофизики" заметили специальный контейнер, вероятно – УКР-РТ с аппаратурой радиотехнической разведки. Впервые такое устройство заметили на Су-34 во время маневров армии РФ "Запад-2021" два года назад.

М-55 "Геофизика" создан в советское время как высотный разведчик для ракетных ударов.

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Отмечается, что в 1960-х годах началась работа высотного самолета М-17 "Стратосфера" для перехвата американских самолетов-разведчиков U-2 или высотных аэростатов. Впервые поднять самолет на воздух смогли лишь в 1982 году, когда он уже был неактуален.

В связи с этим его перепрофилировали на разведку для наведения ракет, в частности, для ОТРК "Ока", которые снят с вооружения, - "предшественника" ОТРК "Искандер". Первый полет М-55 "Геофизика" состоялся в 1988 году. Всего успели изготовить до пяти таких самолетов, которые с 1996 года использовали для научных экспериментов гражданского характера, в частности по изучению стратосферы.

В 2017 году появилась информация, что якобы М-55 "Геофизика" отправили на консервацию из-за "отсутствия заказов на научные исследования".

Отмечается, что возвращение М-55 "Геофизика" может быть связан как работами по отработке бортовой аппаратуры для тактической авиации "ВКС РФ", так попыткой отработать его использование для разведки для выполнения ракетных ударов.

Характеристики самолета М-55 "Геофизика":

длина фюзеляжа – 22,67 метров;

размах крыла – 37,4 метра

максимальная взлетная масса – 23,4 тонны, в том числе полезная нагрузка – до 2000 кг;

экипаж – один человек;

максимальная скорость полета – 743 км/ч на высоте 20 км;

максимальная высота полета – 21,5 км;

практическая дальность полета – 1220 км.

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