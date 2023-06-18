По словам военно-политического обозревателя Александра Коваленко, в первой половине июня интенсивность применения дронов Shahed-136 по Украине снизилась. Этому есть причина.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко предположил, что было на борту очередного транспортного самолета из Тегерана, который сегодня прилетел с "посылкой" в Москву.

Речь идет о рейсе борта Ил-76ТД ВВС Ирана. Коваленко намекнул, что, вероятно, самолет привез в Россию новую партию дронов Shahed-136, которые россияне используют для атак по Украине.

Эксперт обратил внимание, что в первое половине июня интенсивность применения дронов со стороны РФ снизилась в сравнении с динамикой мая: 119 дронов-камикадзе против 149 соответственно.

"Это указывает на то, что производство Shahed-136 по-прежнему отсутствует и Москва в вопросах поставок дронов-камикадзе продолжает полностью зависеть от Тегерана", - указал Коваленко.

Последняя "дроновая" атака, которую реализовала РФ по Украине

Напомним, что вечером 17 июня в Киевской области объявили воздушную тревогу в связи с обнаружением вражеского БПЛА неустановленного типа. В ОВА уточнили, что по цели отработали наша система противовоздушной обороны.

При этом более масштабную атаку армия РФ реализовала 14 июня. Россияне запустили по нашей стране 10 ударных дронов и 10 крылатых ракет. Среди боеголовок фиксировалось шесть ракет типа Х-22.

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