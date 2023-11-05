Это якобы был успешный испытательный пуск ракеты.

Россия вновь осуществила испытательные пуски межконтитентальной баллистической ракеты "Булава", которая способна нести ядерный заряд.

Как сообщает Минобороны РФ, пуски совершил подводный крейсер "Император Александр Третий". Россияне убеждают, что этот пуск якобы был успешным. Его осуществили из акватории Белого моря по полигону "Кура" на полуострове Камчатка.

"Ракетная стрельба прошла в штатном режиме из подводного состояния. Главные части ракеты в назначенное время прибыли в заданный район. Стрельба баллистической ракетой является завершающим элементом государственных испытаний, после которого будет принято решение о приеме крейсера в состав Военно-Морского Флота", - говорится в сообщении.

Отмечается, что атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Император Александр Третий" - серийный корабль, построенный на АО "ПО "Севмаш" по проекту "Борей-А". Он оснащен 16 баллистическими ракетами "Булава" и современным торпедным оружием.

Такие атомные подводные лодки относятся к 4-му поколению и входят в состав соединений подводных сил Северного и Тихоокеанского флотов. В настоящее время на вооружении ВМФ РФ стоят 3 ракетных подводных крейсера проекта "Борей-А", один завершает испытания и еще три строятся.

Тренировка массированного ядерного удара в РФ-детали

Ранее Вооруженные силы России выполнили пуски баллистических и крылатых ракет в ходе тренировки по отработке массированного ядерного удара в ответ на ядерный удар противника.

Министерство обороны России похвасталось кадрами запусков межконтинентальных баллистических ракет "Ярс" и "Синева". Ракеты запускали в рамках тренировки с силами и средствами наземной, морской и авиационной составляющих сил ядерного сдерживания.

Так, "Ярс" был запущен с государственного испытательного космодрома Плесецк по полигону "Кура" на Камчатке. В то же время из акватории Баренцева моря с атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения "Тула" был выполнен пуск ракеты "Синева".

Впоследствии в ГУР сообщили, что Россия провалила испытания носителей ядерного оружия - ракет "Ярс"и " Булава".

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