Первый транш британских танков скорее станет символическим жестом.

Правительство Британии в понедельник объявит о передаче Украине тяжелых танков собственного производства, пишет The Guardian, ссылаясь на украинские источники.

Лондон, по словам собеседника, согласился отправить Киеву около 10 танков Challenger 2 уже в ближайшее время.

Отмечается, что первый транш британских танков скорее станет символическим жестом и первым случаем отправки тяжелой западной бронетехники.

Видео дня

Киев надеется, что это проложит путь для Германии. В Европе находится более 2000 Leopard 2, находящихся на вооружении армий 13 стран, но в соответствии с договорами купли-продажи требуется согласие Берлина, прежде чем какой-либо комплект немецкого производства может быть реэкспортирован в Украину.

Немецкие источники сообщают, что это решение вызвало неоднозначную реакцию в правительственных кругах, но что может помочь канцлеру Олафу Шольцу, так это "другие союзные страны, принимающие аналогичные решения" о поставках танков.

Передача Украине танков Leopard – что известно

Президент Польши Анджей Дуда заявил в среду во время визита во Львов, что рота танков Leopard "будет передана в рамках формирования коалиции". Но он добавил, что хотел бы, чтобы такой шаг стал частью более широкого набора объявлений, добавив: "Мы хотим, чтобы это была международная коалиция".

В четверг министр обороны Германии Кристин Ламбрехт заявила, что решение об отправке Leopard принято не было, но допустила такую помощь. Однако в тот же день другие высокопоставленные министры заявили, что Германия должна, по крайней мере, разрешить таким странам, как Польша, реэкспортировать часть своих запасов.

Роберт Хабек, вице-канцлер Германии и министр экономики, ответственный за контроль над вооружениями, сказал: "Есть разница между принятием решения для себя и предотвращением решения других".

Вас также могут заинтересовать новости: