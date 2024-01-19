Комплекс DragonFire можно использовать в условиях войны для уничтожения квадрокоптеров и боевых беспилотников. Он лазером прорезает цели.

Британия протестировала на полигоне Hebrides Range свое новейшее лазерное ПВО DragonFire. Речь идет о комплексе, который способен лазерной силой уничтожать квадрокоптеры и БПЛА в условиях войны.

Успех испытания подтвердило Министерство обороны Соединенного Королевства на своем сайте. Утверждается, что силу DragonFire проверили впервые.

"DragonFire использует британскую технологию, которая позволяет использовать лазер высокой мощности на больших расстояниях", - говорится в сообщении.

В британском Минобороны утверждают: лазер DragonFire способен попасть в монету номиналом 1 фунт стерлингов с расстояния километра.

"Оружие направленной лазерной энергией может поражать цели со скоростью света и лучем интенсивной силы прорезать цель насквозь. Это приводит к разрушению конструкции или к более впечатляющим результатам, если боеголовка попадает в цель", - описывают действие оружия на сайте.

Также там добавляют, что по энергозатратам использование лазера в течение 10 секунд эквивалентно использованию обычного обогревателя в течение часа.

Поэтому он может стать более эффективной и дешевой заменой ракет при выполнении определенных боевых задач. Один выстрел из лазера DragonFire стоит не более 10 фунтов стерлингов. Это намного дешевле, по сравнению с использованием боеголовок.

Соответствующей разработкой на территории Британии занимались ряд ведущих компаний (MBDA UK, Leonardo UK и QinetiQ Group) с 2018 года. На данный момент Королевский флот Британии уже проявил заинтересованность в покупке этого оружия.

Северная Корея испытала ядерный беспилотник

Тем временем страна-союзник Путина Северная Корея вновь угрожает миру испытанием ядерного беспилотника. Речь идет о системе "Хаил-5-23", которую протестировали в водах у восточного побережья страны.

По данным СМИ, испытание дронов-носителей ядерного оружия провели в знак протеста против совместных военных учений между США и Японией. Последние запланированы на эту неделю.

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