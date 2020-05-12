Британцы разрабатывают беспилотный пентамаран для ВМФ

Судно рассматривается конструкторами как средство для борьбы с субмаринами, разведки, патрулирования и гидрографического наблюдения.

Британская компания BMT раскрыла детали своего концепта перспективного автономного судна с пятью отдельными секциями корпуса.

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Как сообщает Jane`s, беспилотный пентамаран рассматривается конструкторами как средство для решения целого ряда задач в области обороны: борьбы с субмаринами, разведки, патрулирования и гидрографического наблюдения.

Конструкторы несколько лет экспериментировали с различными формами корпусов, и пришли к выводу, что именно пентамаран предлагает лучшее сочетание устойчивости и скорости. Предложенная конструкция имеет тонкий центральны корпус, а также по две отдельных секции корпуса с каждой стороны.

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