Компания Boeing показала первый боевой беспилотник с искусственным интеллектом (фото)

По условиям соглашения с австралийскими военными, Boeing должен собрать и испытать три прототипа Loyal Wingman.

Компания Boeing представила первый боевой беспилотник с искусственным интеллектом для ВВС Австралии.

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"Представлен первый беспилотный летательный аппарат Loyal Wingman для Королевских ВВС Австралии, что является историческим событием для компании", - говорится в заявлении австралийского подразделения Boeing.

Беспилотник, использующий искусственный интеллект для расширения возможностей пилотируемых и беспилотных платформ, является первым спроектированным и произведенным в Австралии за более чем 50 лет. Всего планируется создание трех таких прототипов.

Как сообщал УНИАН, американский концерн Boeing совместно с австрийской компанией Schiebel испытали беспилотный самолет S-100 Camcopter для доставки боеприпасов армии США.