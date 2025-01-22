Авианосец 'Ульяновск': эксперт рассказал, как РФ провалила постройку атомного суперкорабля

"Ульяновск" пытался угнаться за авианосцами ВМС США, но оказался слишком дорогим проектом для России.

Авианесущий крейсер "Ульяновск" стал амбициозной попыткой СССР создать свой атомный суперкорабль, который сможет конкурировать с авианосцами ВМС США. Тем не менее этот проект оказался провалом из-за тяжелой экономической ситуации.

Об этом рассказал американский журналист Калеб Ларсон, который освещал войну в Украине для западных читателей, в своей колонке для издания 19FortyFive.

Он напомнил, что строительство "Ульяновска" было начато в 1988 году. Этот авианосец должен был вмещать около 70 самолетов и использовать стартовые катапульты, как и американские авианесущие крейсеры.

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"Ульяновск" оказался очень дорогостоящим проектом. С 1989 по 1991 годах вплоть до распада СССР произошел экономический кризис, из-за чего на постройку авианосца решили не выделять деньги. Поэтому в 1992 году корабль разобрали на части, чтобы освободить место для коммерческих судов.

Ларсон обратил внимание на одну статью, которая была написана в начале 1990-х годов об "Ульяновске". Из нее он выделил то, что капитальный ремонт авианосца не входил в список вопросов, по которым спорили правительства России и Украины. Вместо этого они был сосредоточены на будущем двух недостроенных авианосцев в Николаеве - "Варяге" и еще более крупном "Ульяновске" с водоизмещением около 75 000 тонн и атомной силовой установкой.

Журналист отметил, что Россия считала эти авианосцы своими, так как она оплатила их строительство. В это же время Украина заявляла, что недостроенные корабли на Черноморском судостроительном заводе принадлежат ей. В любом случае, работы над этими двумя авианосцами были прекращены примерно в ноябре 1991 года.

В статье в журнале Naval War College Review было процитировано мнение представителей ВМС США о советском проекте авианосца, когда он только находился на этапе строительства.

"Советский флот совершенно не имеет опыта и традиций в проведении операций с крупными авианосцами. Их внутренняя структура более жесткая и более формальная, чем наша, и с гораздо меньшей подготовкой на рабочем месте, особенно для рядового состава. Будет очень интересно понаблюдать за временем подготовки, загрузкой палубы и количеством жертв", - говорится в статье.

Также в этой статье представители ВМС США усомнились в том, что советский флот сможет приблизиться к условиям эксплуатации и эффективности американских авианосцев. Распад СССР стал "последним гвоздем в крышку гроба" атомного суперкорабля, подчеркнул Ларсон.

Другие провальные проекты РФ

Ранее американский журналист Калеб Ларсон рассказал о том, как российские боевые крейсера класса 1144 "Орлан", такие как "Адмирал Нахимов", стали непригодными для современных войн. Несмотря на это, Россия пытается дать некогда грозным кораблям новую жизнь.

Кроме того, Ларсон объяснил, что не так с российским истребителем МиГ-23. По его словам, этот самолет был красноречивой иллюстрацией советского подхода, в котором упор делался на количество, а не на качество.

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