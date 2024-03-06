По словам Черника, это для нас является "нехорошей новостью".

Российские оккупанты каждую ночь атакуют Украину ударными дронами. Именно "Шахедом" враг убил в Одессе 12 человек, в том числе пятерых детей, во время атаки 2 марта.

Военные не исключают, что в том дроне была усиленная боевая часть. Как пояснил в комментарии "24 каналу" военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник, стандартная боевая часть Shahed-136 составляет около 50 килограммов тротила, взрывчатки или гексогена. Однако такой мощный взрыв, как в Одессе, мог произойти только в том случае, если оккупанты интегрировали в БПЛА термобарический боеприпас.

Когда есть попадание такого объекта, возникает колоссальное давление, в результате чего выделяется специальная смесь, которая расширяется и начинает гореть от контакта с атмосферой. Также речь может идти о специальном поджигателе.

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"Это нехорошая новость для нас, но наверняка россиянам удалось что-то подобное сделать. Но окончательный ответ должны дать эксперты", – констатировал Черник.

Атаки дронами по Украине: последние новости

Вечером 5 марта Россия запустила по территории Украины ударные дроны. Фиксировали сразу несколько групп вражеских беспилотников, тревогу объявляли в разных регионах.

Уже утром 6 марта стало известно, что дроны типа Shahed россияне выпустили с четырех направлений – Балаклава и Чауда (оккупированный Крым), а также Приморско-Ахтарск и Курская область (Россия).

Всего было запущено 42 беспилотника, 38 из них ликвидировали, сообщили в Воздушных силах. Отмечалось, что цели были уничтожены на территории Одесской, Сумской, Херсонской, Днепропетровской, Харьковской, Черкасской, Хмельницкой и Винницкой областей.

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