Для того, чтобы не передавать Украине дальнобойные ракеты ATACMS, у западных партнеров есть ряд причин.

После очередной атаки РФ "Шахедами" по Киеву поползи слухи о том, что враг целился непосредственно в здание посольства США.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко предположил, что это может стать толчком для того, чтобы Украина получила новый тип оружия.

"Любые агрессивные такие, достаточно амбициозные в какой-то степени, действия российских оккупантов ускоряют процессы передачи тех или иных средств. Удары по нашей энергетической инфраструктуре в прошлом году ускорили процесс передачи нам противовоздушных средств", – сказал он во время стрима с Романом Цимбалюком.

В то же время он подчеркнул, что для того, чтобы не передавать Украине дальнобойные ракеты ATACMS, у западных партнеров есть ряд причин.

"ATACMS – оперативно-тактического уровня ракеты, они сверхзвуковые. Но опять-таки, это в принципе баллистическая ракета, из этого нужно исходить. Почему нам их не передавали? Потому что россиян есть довольно-таки широкая номенклатура перехвата баллистических целей, тот же самый комплекс С-400, тот же самый комплекс ЗРК БУК-М3. Они перехватывают баллистические цели, и я не исключаю, я даже убежден, что основная причина, по которой мы не получали до сих пор ATACMS. Во-первых, был высокий риск перехвата этих ракет… Ну и репутационные потери. До этого все номенклатуру вооружений, которые получали, мы подтверждали высокий уровень их высокотехничности, высокотехнологичности, надежности. … Если бы нам дали 100 ATACMS, 25 из них было бы сбито, четверть, эта катастрофа, у российской пропаганды шабаш", – уверен Коваленко.

ATACMS для Украины - последние новости

Разговоры о передаче Украине ракет ATACMS американских ракет с радиусом действия 300 км ведутся в течение долгих месяцев.

Накануне американский телеканал ABC News сообщал, что США, скорее всего, отправят Украине дальнобойные ракеты ATACMS.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отмечал, что передача Украине дальнобойных ракет, в том числе ATACMS, решит две ключевые задачи этого этапа войны – "психологическую" и "практическую".

Вас также могут заинтересовать новости: