Власти области сообщили, что количество пострадавших возросло до четырех человек.

В результате ночной атаки на Киевскую область, по обновленным данным, травмированы четыре человека. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.

Об этом сообщил начальника Киевской ОВА Руслан Кравченко. "Один человек госпитализирован в больницу с черепно-мозговой травмой и травмами конечностей. Другие получили незначительные травмы. Жизни и здоровью людей ничего не угрожает", - сообщил он детали.

По данным Кравченко, в области растет количество поврежденных объектов. Так, в одном из районов области от взрывной волны пострадало более 100 частных домов и 30 квартир в семи многоэтажках. Он уточнил, что там выбиты окна, двери, посечены фасады и кровли. Последствия устраняют.

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Кроме этого, взрывной волной повреждены помещения школы, детского сада, поселкового совета, больницы, учебно-реабилитационного центра, автостанции, двух магазинов, складского помещения и тому подобное. В основном выбиты окна и двери. К замене оконных конструкций уже оперативно присоединился Международный фонд GEM.

Ночная атака дронов

Среди ночи российские оккупанты запустили иранские дроны-камикадзе по Украине, из-за этого в ряде областей объявляли воздушную тревогу, которая длилась два часа. Утром стало известно, что враг атаковал "шахедами" Киев и область.

Воздушные силы Украины сообщили, что оккупанты атаковали ударными БПЛА типа Shahed-136/131, запущенными из района Курска. Всего враг запустил 33 "шахеда", из которых сбили 26.

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