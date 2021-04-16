Украинским военным придется перестроить всю инфраструктуру поддержки и провести полную переподготовку персонала, а это слишком дорого для Киева.

Украинские военно-воздушные силы не покупали новые самолеты с 1991 года. В том году СССР прекратил свое существование, оставив после себя на украинской территории сотни относительно современных истребителей, бомбардировщиков, штурмовиков, транспортных самолетов и вертолетов.

Киев быстро распродал те машины, на которые был наибольший спрос. Остальное либо законсервировали, либо списали. В 2021 году в распоряжении ВВС Украины 125 самолетов. И все они - остатки Холодной войны, - пишет Forbes. В украинском флоте нет самолета или вертолета, которому было бы меньше 30 лет. Большинство из них старше 40. А некоторым вообще 50.

Читайте такжеForbes: Флот беспилотников Украины может "задушить" наступление танков РоссииВсе это довольно старая техника, учитывая еще и то, что десятилетиями Украина не проводила серьезной модернизации своего флота.

"Того, что у нас сейчас есть, в целом хватит для выполнения наших текущих задач. Но нельзя ремонтировать и модернизировать самолеты бесконечно. Большинство из них теперь старше, чем наши пилоты. Их планеры приближаются к своим операционным пределам. А сроки службы все труднее и труднее продлевать", - сказал представитель ВВС Украины подполковник Юрий Гнат в интервью KyivPost.

Украина, так же как и Тайвань, - одна из немногих стран мира, которые почти постоянно находятся под угрозой вторжения более сильного соседа. Киеву нужны средства для защиты своего воздушного пространства и поддержки наземных войск с неба. Что же делать украинским ВВС? Эксперт Foreign Policy Research Institute Стивен Бланк предложил решение. И оно не очень удачное.

По его мнению, Киев должен купить у США подержанные истребители F-15, самолеты-радары E-2 и танкеры KC-135, а также "умное" вооружение и системы передачи данных. Администрация Джо Байдена могла бы профинансировать это в рамках более широких усилий, призванных сдержать российскую агрессию.

"Потребность обновить ВВС Украины дает возможность администрации Байдена причинить Москве настоящую боль", - написал Бланк.

Но, как пишет Forbes, эта идея провальна. В США действительно есть много F-15 и других самолетов в ангарах Группы аэрокосмического обслуживания в Аризоне. И они могут передать эти машины Украине бесплатно. Но, по словам авиационного эксперта Тома Купера, цена такого "нового" оборудования будет не единственной тратой для Украины.

"Перевооружение Украины классическими военно-воздушными силами будет требовать полной перестройки местной инфраструктуры поддержки, переподготовки всего личного состава, воспитания полностью нового поколения персонала с самого низа и вверх до воспитания нового командования. Кроме того, уйдут годы на доставку этих самолетов", - сказал Купер.

Читайте такжеWyborcza: Турция стала на сторону Украины, Россия закрыла дома своих туристовОн добавил, что американские самолеты для Украины все равно придется модернизировать и обеспечить современными технологиями, современным вооружением и системами связи. А только после этого можно будет начать тренировать пилотов и наземный персонал. Полный переход с советских ВВС на американские будет длиться десятилетия и стоить миллиарды долларов. Если хотя бы небольшая часть этих расходов ляжет на плечи Киева, это может полностью истощить бюджет ВВС, который даже после вторжения России в Крым составляет лишь 300 миллионов долларов в год. А это лишь пятая часть от 1% бюджета ВВС США.

Но можно предположить, что правительство Украины как-то сможет купить 125 современных боевых самолетов. Даже самые новые машины не продержатся долго в полномасштабной войне с Россией, которая развернула около 500 боевых самолетов под боком у Украины. Хуже то, что системы противовоздушной обороны России дальнего действия могут сбивать украинские самолеты еще на взлетной полосе. По мнению Купера, для Киева закупка новых машин для ВВС не имеет ни экономического, ни какого-либо другого смысла.

Однако, есть и другие способы поддержать наземные силы и защитить воздушное пространство. Наземные системы ПВО могут защитить украинскую территорию за меньшую цену и без риска для самолетов и пилотов. Для операций на передовой беспилотники и "дроны-камикадзе" могут заменить пилотируемые истребители и бомбардировщики. Опять же, они будут дешевле и не поставят военных под риск.

"Добавьте к этому мощные системы электронной войны и сотни дополнительных беспилотников-приманок, чтобы отвлечь внимание системам ПВО врага или запутать их, и это уже будет очень хорошо. Как показал опыт в Ливии, Сирии и Азербайджане в последние 2 года, у России просто нет средств, чтобы серьезно противостоять такой угрозе", - сказал Купер.

Читайте такжеУкраина закупит летальные дроны Bayraktar: что известно о турецких беспилотникахForbes отмечает, что такой подход не будет новым для Украины. Поскольку она уже заменяет свой крошечный военно-морской флот системой прибрежной обороны, которая объединяет наземные противокорабельные ракеты с многоуровневой сенсорной сетью.

Не случайно, что и Тайвань, который примерно в такой же геополитической ситуации, как и Украина, постепенно тоже меняет свои ВВС и ВМС аналогичным образом. Большие корабли и пилотируемые военные самолеты становятся все менее важными. А беспилотники и "умные" ракеты наоборот.

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Перевод: Лесь Дымань