Он присоединился к ВВС США в 1998 году и называет себя "относительным новичком" в самолетах F-16.

Самой последней на сегодня модификацией истребителя F-16 является версия Block 70/72, который в настоящее время производится для ряда различных клиентов.

Издание The War Zone пообщалось с пилотом-испытателем компании Lockheed Martin с позывным "Куджо", который сейчас является ключевым членом испытательной группы модификации Block 70/72 в Гринвилле.

Он присоединился к ВВС США в 1998 году и называет себя "относительным новичком" в самолетах F-16. первый вариант этого истребителя, на котором он летал, была версия Block 30 и большую часть времени он провел на самолетах модификации Block 40 и Block 50.

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Что касается новейших модификаций, то "Куджо" вспоминает свой полет на самолете, который был изготовлен в рамках контракта для Бахрейна (в 2017 страна заказала 16 самолетов F-16 Block 70).

"Взять этот новенький блестящий самолет, первый в своем роде, и провести на нем сверхзвуковой пробег, выполняющие различные проверки двигателя - это очень сложно. Интересно быть частью этого", - отмечает пилот.

Прежде всего, он обращает внимание на радары с AESA: "Когда вы прыгаете в Block 70 с AN/APG-83, вы сразу видите большую дальность, более быстрое время сканирования". "Куджо" подчеркивает - пилоты прежде всего сосредотачиваются на выполнении задач "воздух-воздух", но F-16 это многофункциональный самолет, и поэтому миссии по нанесению наземных ударов тоже важны.

Пилот отмечает удобный большой центральный дисплей в кабине размером 6x8 дюймов, тогда как раньше их всего было два по бокам и меньших размеров (4x4 дюйма).

"Благодаря большому центральному дисплею появилось гораздо больше места для отображения различных вещей", - говорит Куджо.

Например, можно одновременно наблюдать за обстановкой в воздухе и на земле, вывести на экран данные из контейнера Sniper Advanced Targeting Pod (ATP) и тому подобное.

"Куджо" также упоминает автоматическую систему уклонения от столкновения с землей Auto GCAS [Automatic Ground-Collision Avoidance System], которая на самом деле не является "новинкой" для Block 70 и которая, по замыслу Lockheed Martin, должна решить основную причину гибели пилотов F-16, а именно падение неповрежденного самолета на землю.

Истребители F-16 для Украины - детали

Помощница министра обороны США по вопросам международной безопасности Селеста Волландер заявила, что Пентагон рассчитывает на то, что в Украине смогут обеспечить эксплуатационную способность истребителей F-16 уже в 2024 году.

Доминирование истребителей F-16 в Украине начнется с левобережья Херсонской области. Такое мнение высказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

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