Ракетный эскадренный миноносец США класса "Арли Берк" USS Laboon (DDG 58) направляется к Черному морю.
Об этом сообщает Шестой флот ВМС США в Twitter.
"USS Laboon (DDG 58) начал свой переход в Черное море для проведения операций морской безопасности в регионе", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ВМС США регулярно проводят операции с союзниками по НАТО и партнерами в Черном море.
Читайте такжеВ Черное море направляется американский ракетный эсминец USS Thomas Hudner
Справка УНИАН. USS Laboon (DDG-58) - восьмой эскадренный миноносец КРО в первой серии Flight I типа «Арли Берк». Построенный в верфи Bath Iron Works, включен в состав ВМС в 1995 году, приписан к морской станции Норфолк, штат Вирджиния.
Вас также могут заинтересовать новости
- Катер береговой охраны США впервые за 12 лет вошел в Черное море (фото, видео)
- Фрегат береговой охраны США Hamilton зашел в Одессу (фоторепортаж, видео)
- В порт Одессы прибыл британский патрульный корабль (фото, видео)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram