Корабль проведет учебные операции по поддержке морской безопасности в регионе.

Американский эсминец Военно-морских сил USS Porter направляется к Черному морю.

Читайте такжеАмериканскому "фрегату будущего" выбрали название (видео)Об этом сообщает Посольство США в Украине в Twitter.

Отмечается, что в Черном море эсминец проведет учебные операции по поддержке морской безопасности в регионе.

«Корабли Anchor и самолеты Airplane ВМС США регулярно действуют в Черном море для поддержки наших союзников и партнеров по НАТО», - говорится в сообщении.

Эсминец ВМС USS Porter: что известно о корабле

Эсминец класса Арли Берк в ВМС США.

Porter уже пятый корабль ВМС США, названный в честь офицеров американского Военно-Морского Флота Командора Дэвида Портера и его сына адмирала Дэвида Диксона Портера.

28-й эскадренный миноносец из этого класса.

12-й корабль этого класса, построенный на верфи Ингаллс в Паскагуле (штат Миссисипи).

Строительство началось 2 декабря 1996 года. Корабль запущен и окрещен 12 ноября 1997 года. 20 марта 1999 года сдан на службу в Порт Канаверал (штат Флорида).

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Автор: Виталий Саенко