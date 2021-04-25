Ранее Емельян Гебрев отрицал факт поставок Киеву оружия после начала российской военной агрессии в Донецкой и Луганской областях.

Болгарский бизнесмен Емельян Гебрев подтвердил, что его компания Emco в конце 2014 года заключила контракты на поставки боеприпасов в Украину.

Об этом сообщает The New York Times.

NYT утверждает, что подписанный договор с "уполномоченными украинскими компаниями" касался поставок для Вооруженных сил Украины.

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Гебрев ранее отрицал факт поставок Киеву оружия после начала российской военной агрессии в Донецкой и Луганской областях.

В переписке с The New York Times Гебрев признал, что хранил боеприпасы на складе в чешском Врбетице, где российские спецслужбы устроили взрыв.

Один из собеседников NYT рассказал, что ящики с боеприпасами, предназначались для Украины.

Украинские чиновники, пишет NYT, подтвердили, что Emco подписала контракт в 2014 году о предоставлении артиллерийских боеприпасов для украинских военных.

На коробках с боеприпасами написали, что они отправляются в Таиланд. Это было сделано для того, чтобы Россия не смогла воспрепятствовать поставкам. Сам Гебрев отрицает, что его компания неправильно маркировала груз. По словам собеседника газеты, несмотря на это, российские власти узнали о поставках и потребовали от Болгарии, чтобы они прекратились.

Российские спецслужбы в апреле 2015 года попытались отравить Емельяна Гебрева веществом "Новичок".

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Чешские обвинения в адрес РФ

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил об обоснованных подозрениях в причастности российских спецслужб к взрывам складов боеприпасов в Чехии в 2014 году.

Министерство иностранных дел Чехии высылает из страны 18 российских дипломатов. По информации МИД, 18 дипломатов РФ были идентифицированы как сотрудники российских спецслужб.

В ответ министерство иностранных дел России объявило 20 сотрудников Посольства Чехии в Москве персонами нон грата.

После этого Чехия решила уравнять количество сотрудников российского посольства в Праге с количеством сотрудников чешского посольства в Москве. Это означает, что из страны вышлют еще около 70 сотрудников российского диппредставительства.

В то же время чешская полиция объявила в розыск двух российских граждан, которые использовали паспорта на имя Александра Петрова и Руслана Боширова во время посещения 11-16 октября 2014 года Праги и Злинского края.

По данным чешских СМИ, взрыв на складах боеприпасов в чешском комплексе Врбетице в 2014 году вероятнее всего был устроен российскими агентами, чтобы сорвать поставки оружия. В частности - для силовых подразделений Украины.

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Автор: Александр Топчий