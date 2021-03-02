Дмитрий Шварц

Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности планирует до конца 2021 года создать Агентство оборонных технологий Украины.

По словам вице-премьера Олега Уруского, возглавляющего Минстратегпром, запуск нового госоргана является для министерства приоритетной задачей.

Вице-премьер признал, что многое будет зависеть от финансового состояния государства. Если по итогам первого полугодия «лишних» денег в казне на запуск новой структуры не найдётся, то целевое финансирование правительство пропишет в проекте государственного бюджета на 2022 год.

Таким образом, появление Агентства – вопрос решённый. Осталось только организовать его эффективную работу и подобрать толковых сотрудников.

Украина теряет свой научный потенциал и технологически отстает от ведущих стран мира

Прообразом для создания агентства является Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA). Планируется, что отечественный аналог займётся внедрением научно-технических разработок и новых технологий для создания современных видов конкурентного вооружения и военной техники.

Нужно отметить, что подобные структуры есть не только в Соединённых Штатах, но и в военных министерствах других передовых стран мира.

Появление подобного агентства в Украине должно, как минимум, существенно улучшить коммуникацию между Министерством обороны и отечественным оборонно-промышленным комплексом.

Как максимум – новая структура должна стать адекватным ответом на негативную тенденцию, которую можно наблюдать в последние десятилетия.

Дело в том, что продукция украинского ВПК сегодня зачастую не соответствует тому уровню требований к оружию и вооружениям, который постоянно растёт из-за высокой конкуренции на мировом рынке.

Украина, к сожалению, теряет свой научный потенциал и технологически отстает от ведущих стран мира. В результате, наша страна выпала из второй десятки крупнейших экспортеров оружия.

Если ничего не делать и оставить все как есть, на внешних рынках отечественной «оборонке» в будущем светят разве что контракты по содержанию техники, проданной в минувшие годы.

Но и этот ручеёк может пересохнуть, когда основные потребители украинской военной продукции решать вооружиться новыми поколениями техники.

Если отечественный военно-промышленный комплекс не будет соответствовать требованиям войны будущего, то его место рано или поздно займут зарубежные производители. Причём это произойдёт как на внешних рынках, так и внутри Украины: иностранцы с радостью продадут нашей армии всё необходимое.

Главным негативом при таком развитии событий будут не только миллиарды долларов, которые правительство направит из государственной казны на закупку высокотехнологичного оружия или техники.

Украина рискует потерять важную технологическую отрасль, в которой заняты тысячи наших сограждан, и способную не только производить продукцию с добавленной стоимостью, но также развивать многие смежные отрасли, создавая дополнительные рабочие места.

Наглядным примером эффективности использования новых видов вооружений в современных условиях стала прошлогодняя азербайджано-армянская война в Нагорном Карабахе. Важным залогом успешных наступательных действий армии Азербайджана стало именно тактическое превосходство в воздухе, полученное в результате использования турецких беспилотников Bayraktar.

Украинская власть, похоже, решила извлечь уроки из завершающего этапа Карабахской войны, и начала поиск производства для создания совместного с Bayraktar предприятия по производству беспилотных летательных аппаратов.

Однако одними беспилотниками современную войну не выиграешь. Многие отечественные военные эксперты среди приоритетных направлений в вопросах перевооружения отечественных армии и флота называют не только беспилотные авиационные комплексы.

Украинской армии нужно существенно обновить автоматизацию и связь, средства радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки, а также наземные морские беспилотные системы.

Появление нового Агентства оборонных технологий должно существенно изменить принципы планирования перевооружения Украины

Причём свое перевооружение Украина должна проводить, опираясь именно на новейшие технологии. И не догонять мировых лидеров, а стараться опередить их: развивать свой научный и технологический потенциал и создавать новейшую продукцию, которая будет затребована на мировом рынке.

Делать это можно только на основе прорывов в технологиях. Потому остаётся надеяться, что наша страна ещё не растеряла за годы независимости весь свой научный потенциал.

Появление нового Агентства оборонных технологий должно существенно изменить принципы планирования перевооружения Украины. Кроме того, отечественный ВПК будет получать конкретные задачи и фокусировать свои усилия на создании именно той продукции, которая будет соответствовать требованиям нового времени.

Будем надеяться, что эта идея будет реализована без лишних проволочек с достаточным уровнем государственного финансирования и станет одной из важных составляющих начатого реформирования оборонной отрасли Украины.

Дмитрий Шварц

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