Как "Нептун" попадает в цель: появилось уникальное видео

Полет крылатой ракеты сопровождала пара перехватчиков Су-27. Они документировали все этапы полета ракеты.

В начале апреля в Одесской области военные испытали новый отечественный противокорабельный ракетный комплекс «Нептун», что способен потопить судно весом 5 тысяч тонн.

Defense Express опубликовал уникальное видео с тестирования современного оружия.

Как мишень использовали стандартную несамоходную баржу, ее установили на расстоянии около 100 км от побережья. На лихтере была размещена конструкция, чтобы определить место попадания ракеты в цель.

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Полет ракеты с пусковой установки «Нептун» по маршруту происходил путем сочетания данных инерциальной системы наведения, системы глобального спутникового позиционирования, а также радиовысотомера.

Бортовой комплекс управления с комбинированной системой наведения и радиовысотомера позволяет ракете совершать полет к цели на предельно малых высотах с дозвуковой скоростью.

Полет крылатой ракеты сопровождала пара перехватчиков Су-27. Они документировали все этапы полета ракеты.

На последнем этапе траектории полета ракеты проходила проверка режимов работы новой радиолокационной головки самонаведения. Ракета Р-360 вышла в район цели, захватила определенную цель, рассчитала оптимальную точку и попала в нее.

Подтверждение в ходе этих испытаний - прорыв в сетке. В реальных условиях - это борт боевого корабля врага.

На конечной траектории полета ракета шла на высоте минимальный. В условиях боя это существенно затрудняет врагу как обнаружение противокорабельных ракет, так и их уничтожение.