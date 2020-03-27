Военным ВСУ передали 13 модернизированных танков (фото)

С начала боевых действий на Донбассе специалисты Харьковского бронетанкового завода отремонтировали и модернизировали уже около 400 машин.

Государственное предприятие "Харьковский бронетанковый завод" (ХБТЗ), которое входит в состав ГК "Укроборонпром", передало Вооруженным силам Украины 13 единиц модернизированной техники.

Как сообщает пресс-служба ГК "Укроборонпром", в частности, военным передали 10 танков Т-80БВ и 3 танка Т-64БВ образца 2017 года.

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Всего на сегодняшний день Харьковский бронетанковый завод изготовил 250 модернизированных боевых машин: 162 танка Т-64БВ образца 2017 года и 88 танков Т-80БВ.

Модернизированный специалистами ХБТЗ танк Т-64БВ образца 2017 года является основной боевой машиной бронетанковых подразделений ВСУ, который отлично показал себя в противостояниях с противодействующими войсками на востоке страны.

При модернизации он получил расширенные боевые возможности за счет тепловизионного прицела, новой усовершенствованной динамической защиты, новой цифровой радиостанции, современных ночных приборов наблюдения с электронно-оптическим преобразователем третьего поколения, системы информационного оповещения об аварийной ситуации, телевизионной системы наблюдения за окружающей средой, а также средств спутниковой навигации.

Модернизированный ГП «ХБТЗ» танк Т-80БВ, получил аналогичные улучшения.

«Харьковский бронетанковый завод продолжает своевременно и качественно выполнять государственные заказы, несмотря на чрезвычайную ситуацию в области и на особый режим работы предприятия во время карантина. Специалисты постоянно вводят современные и актуальные элементы модернизации, чем обеспечивают конкурентную боеспособность Вооруженных сил Украины», - прокомментировал передачу техники директор завода Вячеслав Стрилец.

Стрилец добавил, что с началом боевых действий на Донбассе специалисты завода изготовили (отремонтировали и модернизировали) и отдали на передовую около 400 машин.