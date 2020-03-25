Львовский бронетанковый завод передал на передовую шесть танков Т-64

Во время карантина из более 700 работников предприятия большая часть отправлена ​​на простой.

Киев. 25 марта. УНИАН. Госпредприятие "Львовский бронетанковый завод", входящее в состав государственного концерна "Укроборонпром", передало для нужд Министерства обороны Украины очередную партию из 6 единиц танков Т-64.

Об этом сообщила пресс-служба ГК "Укроборонпром".

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По словам директора ГП "Львовский БТЗ" Виктора Андрощука, во время карантина из более 700 работников предприятия большая часть отправлена на простой, часть сотрудников работает дома дистанционно, если это позволяет выполнять их должностные обязанности. "Но для того, чтобы вовремя выполнить гособоронзаказ, почти треть работников (в основном, рабочих специальностей) выходит на работу. У нас достаточно помещений, поэтому скоплений работников нет. Медиками на проходной проводится температурный скрининг и только, если работники чувствуют себя полностью здоровыми, они пересекают контрольно-пропускной пункт предприятия", - отметил Андрощук.

По его словам, также на предприятии самостоятельно шьют маски для нужд работников.

Руководитель предприятия также рассказал, что ремонт и модернизация данной бронетехники выполняются в рамках государственного контракта за 2019 год, поскольку он является переходным и должен быть полностью выполненным в конце второго квартала 2020 года.

Отмечается, что согласно контракту, предприятие отправило уже более полусотни единиц отремонтированной и модернизированной бронетехники - это танки Т-64 и Т-72, ​​бронированные ремонтно-эвакуационные машины БРЭМ-1, а также бронированные гусеничные пожарные машины ГПМ-54.