Hyundai будет разрабатывать военные фрегаты для Южной Кореи (фото)

Batch III является первым из шести 3500-тонных фрегатов запланированной партии.

Hyundai получила контракт на 325 миллионов долларов на проектирование и строительство первого фрегата Batch III класса Ульсан для войск Южной Кореи.

Об этом пишет Janes.

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Судно является первым из шести 3500-тонных фрегатов запланированной партии; у него будет 129 м общей длины и 15 м ширины. Фрегаты будут оснащать гибридной электрической и газовой моторной установкой, благодаря чему они смогут развивать скорость до 30 узлов.

Военный корабль также оснастят четырехсторонним фиксированным многофункциональным радаром с фазированной решеткой, способной к выявлению, отслеживанию и захвату целей на 360 градусов.

Как сообщал УНИАН, в Украине разрабатывают специальный бронированный автомобиль «Камрат» с максимальным классом защиты, который будет оберегать от выстрелов из огнестрельного оружия калибра 7,62х54 мм и бронебойно-зажигательного патрона П-32 даже с расстояния 10 метров.