В акваторию Черного моря вошел американский ракетный эсминец
00:24, 24 февраля 2020Оружие
99 0
Черноморский флот России начал слежку за действиями эсминца.
REUTERS
В акваторию Черного моря вошел американский ракетный эсминец УРО Ross.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр управления обороной России.
Как отметили в центре, Черноморский флот России следит за американским ракетным эсминцем УРО Ross, который зашел в акваторию Черного моря
«Силы и средства Черноморского флота начали наблюдение за действиями эсминца УРО (с управляемым ракетным оружием) Ross ВМС США, который зашел в 18:30 23 февраля 2020 года в акваторию Черного моря», - говорится в сообщении.
Ранее появилось видео опасного сближения российского корабля с американским эсминцем «Фаррагут» в Аравийском море.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter