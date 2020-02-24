цей матеріал доступний українською

В акваторию Черного моря вошел американский ракетный эсминец

00:24, 24 февраля 2020
Оружие
99 0
REUTERS

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр управления обороной России.

Как отметили в центре, Черноморский флот России следит за американским ракетным эсминцем УРО Ross, который зашел в акваторию Черного моря

«Силы и средства Черноморского флота начали наблюдение за действиями эсминца УРО (с управляемым ракетным оружием) Ross ВМС США, который зашел в 18:30 23 февраля 2020 года в акваторию Черного моря», - говорится в сообщении.

Ранее появилось видео опасного сближения российского корабля с американским эсминцем «Фаррагут» в Аравийском море.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter