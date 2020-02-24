Черноморский флот России начал слежку за действиями эсминца.

В акваторию Черного моря вошел американский ракетный эсминец УРО Ross.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр управления обороной России.

Как отметили в центре, Черноморский флот России следит за американским ракетным эсминцем УРО Ross, который зашел в акваторию Черного моря

«Силы и средства Черноморского флота начали наблюдение за действиями эсминца УРО (с управляемым ракетным оружием) Ross ВМС США, который зашел в 18:30 23 февраля 2020 года в акваторию Черного моря», - говорится в сообщении.

Ранее появилось видео опасного сближения российского корабля с американским эсминцем «Фаррагут» в Аравийском море.