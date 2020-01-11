Российский корабль совершил опасные маневры рядом с эсминцем США (видео)
00:29, 11 января 2020Мир
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Американский эсминец предупреждал российское судно по международным правилам.
Американский "Фаррагут" потребовал от российского корабля изменить курс / скриншот из видео
Появилось видео опасного сближения российского корабля с американским эсминцем «Фаррагут» в Аравийском море.
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Видео опубликовал Пятый флот ВМС США в своем Twitter.
В публикации сказано, что эсминец предупреждал российское судно по международным правилам.
По словам представителя американского флота, «Фаррагут» дал принятый сигнал пять раз и потребовал от российского корабля изменить курс.
On Thursday, Jan. 9, while conducting routine operations in the North Arabian Sea, USS Farragut (DDG 99) was aggressively approached by a Russian Navy ship. pic.twitter.com/SCVyTINNqe— U.S. 5th Fleet (@US5thFleet) January 10, 2020
Как сообщал УНИАН, российский разведывательный корабль в декабре совершал "опасные маневры" у берегов Южной Каролины и Флориды (США).
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