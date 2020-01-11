Российский корабль совершил опасные маневры рядом с эсминцем США (видео)

Американский эсминец предупреждал российское судно по международным правилам.

Появилось видео опасного сближения российского корабля с американским эсминцем «Фаррагут» в Аравийском море.

Читайте такжеРоссияне сымитировали ракетный удар по эсминцу США в Черном море – разведка

Видео опубликовал Пятый флот ВМС США в своем Twitter.

В публикации сказано, что эсминец предупреждал российское судно по международным правилам.

По словам представителя американского флота, «Фаррагут» дал принятый сигнал пять раз и потребовал от российского корабля изменить курс.

On Thursday, Jan. 9, while conducting routine operations in the North Arabian Sea, USS Farragut (DDG 99) was aggressively approached by a Russian Navy ship. pic.twitter.com/SCVyTINNqe — U.S. 5th Fleet (@US5thFleet) January 10, 2020

Как сообщал УНИАН, российский разведывательный корабль в декабре совершал "опасные маневры" у берегов Южной Каролины и Флориды (США).