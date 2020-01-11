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Российский корабль совершил опасные маневры рядом с эсминцем США (видео)

00:29, 11 января 2020
Мир
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Американский "Фаррагут" потребовал от российского корабля изменить курс / скриншот из видео

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Видео опубликовал Пятый флот ВМС США в своем Twitter.

В публикации сказано, что эсминец предупреждал российское судно по международным правилам.

По словам представителя американского флота, «Фаррагут» дал принятый сигнал пять раз и потребовал от российского корабля изменить курс.

Как сообщал УНИАН, российский разведывательный корабль в декабре совершал "опасные маневры" у берегов Южной Каролины и Флориды (США).

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