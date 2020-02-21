Минобороны планирует закупить около 3 тысяч ракетных комплексов

По сравнению с 2019 годом финансирование ракетной программы в этом году было увеличено на 300 млн грн.

Министерство обороны планирует закупить около 3 тыс. ракетных комплексов и ракет к ним на сумму более 2 млрд гривен в текущем году.

Как сообщили в Управлении коммуникаций и печати Министерства обороны, по сравнению с 2019 годом финансирование ракетной программы в этом году было увеличено на 300 млн грн. В частности, в 2020 году запланировано завершение разработки с проведением государственных испытаний комплексов «Нептун» и «Ольха» и обеспечено их финансирование в полном объеме. После принятия их на вооружение будет осуществлена закупка серийных образцов.

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Кроме того, сообщили в Минобороны, планируется закупить около 3000 ракетных комплексов и ракет к ним на сумму более 2,4 млрд гривен с учетом государственных гарантий.

В Минобороны напомнили, что 18 февраля 2020 года Советом национальной безопасности и обороны Украины принят государственный оборонный заказ на 2020 год (ГОЗ), которым в интересах Минобороны и на основании потребностей, определенных Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины, предусмотрены меры на общую сумму 21,25 млрд гривень.