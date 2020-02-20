В России признали, что 30-летний американский "Трайдент" лучше их сверхсовременной ракеты

Эксперт сравнил старую 30-летнюю ракету США "Трайдент" и принятую на вооружение России в 2018 году ракету "Булава".

Российский эксперт Константин Сивков заявил, что американский UGM-133A Trident («Трезубец») II D5, принятый на вооружение силами США в 1990 году, по многим показателям превышает современную баллистическую ракету Р-30 «Булава-30», принятую на вооружение России в 2018 году.

Об этом он написал в Военно-промышленном курьере.

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Сравнивая характеристики обеих ракет, Сивков отметил, что по дальности стрельбы и круговом вероятном отклонении ракеты сопоставимы, чего не скажешь о забрасываемом весе, который в американской ракеты почти в 2,5 раза больше.

«Соответственно и количество боевых блоков, которые ракета может нести от 8 до 14, а их мощность – до 457 килотонн. Таким образом, UGM-133A Trident II D5, принятая на вооружение 30 лет назад, существенно превышает по характеристикам российский аналог гораздо более поздней разработки», – заключает россиянин.

Как сообщал УНИАН, ВМС США намерены разместить гиперзвуковое оружие на подводных лодках класса "Вирджиния" (Virginia-class).