США испытали баллистическую ракету Trident II без боевой части

Испытательный пуск «подтвердил ожидаемые характеристики системы» Trident II.

ВМС США провели испытания баллистической ракеты Trident II без боевой части.

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Ракету запустили с подводной лодки USS Maine (SSBN-741) класса «Огайо» у побережья города Сан-Диего в штате Калифорния, сообщает пресс-служба ВМС США, передает kommersant.

Как уточнили в ВМС, испытания проводят регулярно «для оценки надежности и точности системы стратегического вооружения». Вчерашний испытательный пуск «подтвердил ожидаемые характеристики системы» Trident II, а также позволил получить дополнительные сведения о надежности и точности.

Ранее ВМС США провели четыре плановых испытательных пуска ракет Trident II в сентябре 2019 года. Ракеты изначально были разработаны со сроком службы до 2024 года, после модернизации их планируют снять с вооружения в 2040-х годах.