Во Франции начали разработку нового военного вертолета H160M 3.8

Cтарт программы запланирован на 2021 год.

Минобороны Франции объявило о начале предварительной фазы разработки перспективного многоцелевого вертолета H160M.

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Об этом сообщает Jane’s.

В соответствии с контрактом Airbus Helicopters и Safran Helicopter Engines будут работать, в частности, над бортовым радиоэлектронным оборудованием и грузовым отсеком вертолета. Параллельно проводят исследования будущего технического обслуживания H160M.

До начала производства H160M подрядчики должны решить вопросы интеграции средств обороны и вооружений, включая противокорабельную ракету Sea Venom и размещение пулеметов.

Cтарт программы запланировали на 2021 год, а первые H160M должны быть поставлены французскому Минобороны с 2026-го. Вертолет будет решать широкий круг задач: начиная от переброски грузов и людей, заканчивая противокорабельными операциями.

Как сообщал УНИАН, в США испытали тяжелый военно-транспортный вертолет CH-47F Chinook Block 2, получивший новые лопасти Advanced Chinook Rotor Blade (ACRB).