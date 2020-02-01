Американцы переделали легкий вертолет в грузовой беспилотник (фото)

В переоборудованном вертолете есть автоматический взлет и посадка. Для посадки R-22 требуется ровная площадка не менее 15 метров в длину и ширину.

Американская компания UAVOS превратила легкий двухместный вертолет Robinson R-22 в грузовой беспилотник.

Об этом говорится на сайте компании.

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Новый аппарат предназначен как для доставки грузов, так и для поисково-спасательных и гуманитарных операций. Им можно перевозить грузы до 180 кг.

Беспилотник может находиться в воздухе до 6 часов; его максимальная скорость – 1020 километров.

В переоборудованном вертолете есть автоматический взлет и посадка. Для посадки R-22 требуется ровная площадка не менее 15 метров в длину и ширину.

Как сообщал УНИАН, США добиваются от Ирака разрешения на размещение противоракетного комплекса Patriot для защиты американских военных после ракетного удара Ирана 8 января.