Американцы переделали легкий вертолет в грузовой беспилотник (фото)
14:26, 01 февраля 2020Оружие
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В переоборудованном вертолете есть автоматический взлет и посадка. Для посадки R-22 требуется ровная площадка не менее 15 метров в длину и ширину.
Беспилотник может перевозить грузы до 180 кг / uavos.com
Американская компания UAVOS превратила легкий двухместный вертолет Robinson R-22 в грузовой беспилотник.
Об этом говорится на сайте компании.
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Новый аппарат предназначен как для доставки грузов, так и для поисково-спасательных и гуманитарных операций. Им можно перевозить грузы до 180 кг.
Беспилотник может находиться в воздухе до 6 часов; его максимальная скорость – 1020 километров.
В переоборудованном вертолете есть автоматический взлет и посадка. Для посадки R-22 требуется ровная площадка не менее 15 метров в длину и ширину.
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