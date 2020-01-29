"Показывают, как будто что-то могут": эксперт указал на признак слабости Черноморского флота РФ

Эксперт высказал предположение, что у россиян сейчас проблемы с кораблестроительной программой.

Милитаризованный и оккупированный Крым – важная часть российской политики обороны и безопасности.

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Такое мнение высказал военный эксперт Николай Белесков, передает «Обозреватель».

"Милитаризованный и оккупированный Крым – важная часть российской политики обороны и безопасности. Они его рассматривают как форпост, охраняющий их с южного и юго-западного стратегического направления, и который может в случае необходимости проецировать силу", - заявил Белесков.

Эксперт высказал предположение, что у россиян сейчас проблемы с кораблестроительной программой.

"Ту демонстрацию, к которой привлекли корабли Северного флота, особенно ракетный крейсер "Устинов" (а у россиян есть однотипный крейсер "Москва" в Черноморском флоте, но его ремонтируют, никак не закончится там ремонт) – я бы это расценивал не как признак силы, а как признак некоторой слабости и проблем с модернизацией Черноморского флота. На фоне того, что в прошлом году американское военно-морское присутствие в Черном море выросло – это 120 дней, из которых более 80 были ракетные эсминцы с управляемым ракетным оружием, где у одного корабля может быть больше крылатых ракет, чем во всем Черноморском флоте. На фоне этого, наращивания присутствия НАТО, это была такая демонстрация, что "мы тоже что-то можем", - добавил Белесков.

Он считает, что с флотом у россиян не так все хорошо, потому что 80-85% кораблей Черноморского флота – это корабли конца 1980-х – начала 1990-х годов. Активно до 2014 года использовались, поэтому какой у них моторесурс, для эксперта вопрос открытое.