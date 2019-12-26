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На вооружение турецкой армии поступили новые БТР

11:12, 26 декабря 2019
Оружие
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Церемония передачи прошла в районе Анкары Гёльбаши / aa.com.tr

Об этом пишет агентство Анадолу.

Читайте такжеЭрдоган анонсировал появление у Турции шести субмарин нового типаЦеремония передачи новых бронетранспортеров турецкой армии прошла в районе Анкары Гёльбаши.

В рамках проекта до конца 2022 года на вооружение ВС Турции поступят 260 бронетранспортеров, в том числе 184 гусеничных и 76 колесных, 64 противотанковых ракетных комплексов Kornet-E и 196 противотанковых ракетных комплексов OMTAS.

Как заявил на церемонии глава управления оборонной промышленности при администрации президента Турции Исмаил Демир, одна из их основных целей – обеспечение потребностей ВС Турции в бронетранспортерах путем налаживания совместного производства.

Ранее УНИАН сообщал, что в Китае испытали баллистическую ракету.

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Теги: #Турция#оружие