На вооружение турецкой армии поступили новые БТР

Всего в рамках проекта до конца 2022 года Турции должна получить 260 бронетранспортеров.

На вооружение Вооруженных сил (ВС) Турции поступила первая партия бронетранспортеров производства турецкой компании FNSS Savunma Sistemleri AŞ.

Об этом пишет агентство Анадолу.

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В рамках проекта до конца 2022 года на вооружение ВС Турции поступят 260 бронетранспортеров, в том числе 184 гусеничных и 76 колесных, 64 противотанковых ракетных комплексов Kornet-E и 196 противотанковых ракетных комплексов OMTAS.

Как заявил на церемонии глава управления оборонной промышленности при администрации президента Турции Исмаил Демир, одна из их основных целей – обеспечение потребностей ВС Турции в бронетранспортерах путем налаживания совместного производства.

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