Продажи вооружений 100 крупнейших компаний мира выросли почти на 5%

Доминируют на рынке вооружений по-прежнему американские компании

В 2018 году объемы продаж вооружений в мире выросли на 4,6% по сравнению с 2017 годом. Общие объемы продаж сотни крупнейших оборонных концернов мира в прошлом году составили 420 миллиардов долларов.

Такие данные содержит исследование Стокгольмского института проблем мира (SIPRI), сообщает DW.

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Согласно опубликованным данным, на мировом рынке вооружений в прошлом году и в дальнейшем доминировали американские компании.

Первые пять мест в рейтинге за такими американскими корпорациями, как Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, Raytheon и General Dynamics. Эти пять компаний продали вместе вооружений на сумму 148 миллиардов долларов.

В целом американские компании из рейтинга SIPRI реализовали оружия и оснащения военного назначения на 246 миллиардов долларов. Это соответствует 59% от общих объемов продаж оружия ста ведущих оружейных концернов мира. Прошлогодний показатель американских оборонных предприятий на 7,2% превышает отметку за 2017 год.

На втором месте оказались российские предприятия. 10 из них реализовали вооружений и товаров военного назначения на 36,2 миллиарда долларов, что на 0,4% меньше по сравнению с 2017 годом.

Китайские компании в рейтинг не вошли из-за нехватки надежной информации относительно реальных объемов продажи вооружений.

Что касается Европы, то в список SIPRI вошли 27 европейских производителей вооружений. В течение 2018 года они реализовали оружия на 102 миллиарда долларов, что на 0,7% больше по сравнению с 2017 годом.

В сотню крупнейших производителей оружия и военной техники в мире снова попали четыре немецких концерна: Rheinmetall AG, Krauss-Maffei Wegmann, Thyssenkrupp и Hensoldt. Их доля рынка составляла 2%, а результат продажи продукции по итогам 2018 года уменьшился на 3,8% - до 8,4 миллиарда долларов.

В обнародованном экспертами SIPRI рейтинге украинский государственный концерн "Укроборонпром" занял 71-е место с продажами в 1,3 миллиарда долларов.