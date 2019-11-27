The Telegraph: Британии в войне против России понадобятся кластерные бомбы

Эксперты заметили слабые стороны в британской артиллерии, которые могут привести к поражению в случае конфликта с Москвой.

В случае начала войны с Россией армии Великобритании придется подумать над тем, чтобы вернуть на вооружение противоречивые «кластерные бомбы». Об этом говорится в отчете Королевского Объединенного института оборонных исследований (RUSI). Правительству в Лондоне придется пересмотреть свою верность международной Конвенции о кассетных боеприпасах, если оно хочет получить огневое преимущество над Москвой.

Об этом пишет The Telegraph. Исследование RUSI предостерегает, что в случае вспышки любого конфликта с РФ, британская армия будет «всесторонне побеждена и превзойдена, что даст вражеской артиллерии возможность свободно проводить огневые миссии без всякого наказания».

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«Это поставит британские огневые и маневренные элементы в затруднительное положение и приведет к их подавлению. А в конечном итоге приведет к поражению боевых единиц Великобритании», - говорится в отчете.

RUSI советует Министерству обороны королевства или больше инвестировать в чрезвычайно эффективные, но дорогостоящие запасы высокоточного оружия, или же правительство должно пересмотреть свои обязательства относительно кассетных бомб.

«Если Великобритания не готова инвестировать в возможности или ввести политики для развертывания эффективных огневых групп, тогда ей стоит подумать над жизнеспособностью ее обязательств, описанных в Стратегии национальной безопасности от 2015 года», - советуют эксперты RUSI.

«Если вы не готовы инвестировать в арсенал современного вооружения, вам нужно либо сократить стоимость необходимых возможностей и рассмотреть менее дорогие боеприпасы, или же сократить свои амбиции», - сказал автор отчета Джек Вотлинг.

Он пояснил, что существует общее понимание важности артиллерии в штабе Вооруженных сил Великобритании, а также между лидерами страны. Также есть интерес к развитию военных возможностей королевства. Но остается вопрос о том, разделяет ли этот интерес широкий круг членов правительства.

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«Одна из проблем в том, что другие части правительства добиваются максимизации пользы каждого элемента обороны в как можно более широком спектре обстоятельств. Они считают артиллерию полезной только в очень узком контексте», - пояснил Вотлинг.

«Они не замечают того, что способность эффективно действовать выше порога вооруженного конфликта – это то, что подтверждает само существование такого порога», - добавил он.

По словам Вотлинга, британской армии остро необходимы бронебойные боеприпасы, способные покрывать целые районы. Или же она может не развивать такой арсенал, а выйти из соглашения, которое запрещает использовать кластерные боеприпасы.