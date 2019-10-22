SpaceX предлагает использовать космический корабль Starship в армии США

Кроме того, в SpaceX считают, что глобальный интернет Starlink тоже может служить интересам сухопутных сил США.

В компании Илона Маска рассматривают возможность использования космического корабля Starship для быстрой перевозки грузов и людей в интересах сухопутных сил США.

Своими планами поделилась президент и главный операционный директор SpaceX Гвинн Шотвелл на конференции Association of the United States Army, передает Naked Science.

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Как заявила Шотвелл, SpaceX рассматривает корабль Starship в качестве средства быстрой транспортировки солдат и материалов на большую дальность.

Кроме того, в SpaceX считают, что глобальный интернет Starlink тоже может служить интересам сухопутных сил США.

Как отмечают эксперты Popular Mechanics, перспектива дешевого беспроводного интернета для Армии США интригует, однако отправлять солдат в космос пока никто не собирается.

Напомним, Big Falcon Rocket - самый амбициозный проект SpaceX. В него входит космический корабль Starship и ракеты Super Heavy. Комплекс способен вывести до 150 тонн груза на низкую околоземную орбиту.

По данным из открытых источников, самолет способен взлетать с нагрузкой более 78 тонн. При этом у американского стратегического военно-транспортного самолета Lockheed C-5 Galaxy этот показатель составляет 118 тонн.

Как сообщал УНИАН, SpaceX намерена запустить американских астронавтов на Международную космическую станцию уже в следующем году.