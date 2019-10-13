Американский эсминец USS Porter снова вошел в Черное море (видео)
12:49, 13 октября 2019Оружие
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Это уже седьмой визит американских боевых кораблей в регион за этот год.
USS Porter снова наведался в Черное море / Иллюстрация REUTERS
Ракетный эсминец USS Porter ВМС США вошел в акваторию Черного моря в субботу.
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Как сообщает Stars and Stripes, в этом году это уже седьмой визит американских боевых кораблей в регион, где растет активность России.
«Это обычное развертывание… оно демонстрирует наши приверженность свободе судоходства и преданность союзникам по НАТО и партнерам в Черном море», – заявила командующий 6 флотом ВМС США Лиза Франкетти.
Напомним, в августе USS Porter также совершил переход в Черное море для повышения стабильности региона.
Перед этим в июле Черное море посетил эсминец USS Carney. Он участвовал в международных учениях Sea Breeze 2019, в которых приняли участие 19 стран.
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