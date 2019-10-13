Франция вслед за Германией прекращает продажу оружия в Турцию
12:18, 13 октября 2019Оружие
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Власти страны не хотят, чтобы ее вооружение использовалось в Сирии.
Франция отказалась поставлять Турции оружие / фото УНИАН
Франция заявила о приостановлении продажи оружия в Турцию из-за проведения Анкорой военной операции "Источник мира" на севере Сирии.
Об этом сообщает Reuters.
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«В ожидании окончания этого наступления Франция решила приостановить все планы по экспорту в Турцию оружия, которое могло быть использовано в этом наступлении", - говорится в совместном заявлении министерств иностранных дел и обороны.
Это решение, отмечается в заявлении, вступает в силу сразу после его опубликования.
Отмечается также, что министры иностранных дел Европейского Союза согласуют свою позицию в понедельник на встрече в Люксембурге.
Как сообщал УНИАН, ранее о приостановке поставок Турции вооружений из-за ее наступательных действий в Сирии объявило правительство Германии.
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