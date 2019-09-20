Rapid Trident-2019: военнослужащие отработали зачистку населенного пункта, штурм и освобождение заложников (фоторепортаж)

Глава Минобороны Украины вместе с руководством военных учений наблюдал за практическими действиями воинских подразделений, которые принимают участие в маневрах.

Во время активной фазы международных военных учений "Rapid Trident-2019" («Стремительный трезуб-2019»), которые проходят на базе Международного центра миротворчества и безопасности Национальной академии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного на Львовщине, военнослужащие отработали блокирование и изоляцию района, зачистку населенного пункта, штурм и освобождение заложников, оказание первичной медицинской помощи и провели эвакуацию раненых, а также ликвидацию последствий контртеррористических действий.

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Сегодня, 20 сентября, учения посетил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в рамках Дня почетных гостей, вместе с участниками мероприятия Министр обороны заслушал начальника Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного генерал-лейтенанта Павла Ткачука по истории создания и возможностей Международного центра миротворчества и безопасности, а также роли Центра в подготовке украинских подразделений в соответствии со стандартами НАТО. Также Министр обороны принял участие в брифинге о многонациональные командно-штабные военные учения «Rapid Trident-2019», ознакомился со сценарием учений силами и средствами, которые привлекаются к проведению маневров.

Обращаясь к участникам международного мероприятия, Андрей Загороднюк, в частности отметил, что военные учения «Rapid Trident» имеют длинную историю, но особое значение они приобрели с 2014 года.

"Это было хорошим знаком и своеобразным символом поддержки Украины со стороны наших иностранных партнеров. Подобные мероприятия являются основой приобретения боевых возможностей украинских Вооруженных Сил согласно стандартам НАТО, – отметил Андрей Загороднюк. – Сейчас новое Правительство Украины имеет четкую и понятную позицию относительно необходимости укрепления Украинской армии и ее развития согласно стандартам и принципам Альянса".

Как сообщал УНИАН, на территории военного полигона на Львовщине продолжаются многонациональные военные учения «Rapid Trident-2019». Целью этого важного международного мероприятия является совершенствование оперативных возможностей Сухопутных войск ВС Украины согласно стандартам НАТО и отработки практических элементов межвидового и межведомственного взаимодействия при оборонительных, наступательных и стабилизационных действиях.

К учениям привлечено более 3,5 тыс. военнослужащих и 600 единиц боевой и инженерной техники.