Правительства США и Украины изучают потребности украинской армии в новых системах вооружения - Уолкер
Специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки по делам Украины Курт Волкер заявляет, что правительственные оборонные ведомства США и Украины изучают потребности украинской армии в новых системах вооружения.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Волкер сообщил на пресс-конференции в Киеве.
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Он заявил, что, согласно обнародованному содержанию телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, вопрос продажи американского оружия Украина не поднимался.
При этом Волкер напомнил, что еще в 2017 году администрация Трампа сняла запрет ограничения на поставки оборонительного вооружения Украины, которой придерживалась предыдущая администрация Барака Обамы.
"Сейчас больше нет никаких препятствий для поставок Украине летального оборонительного вооружения", - заявил Волкер.
Также он сказал, что сейчас сотрудничество с Украиной в этом вопросе происходит на аналогичной основе, как и с другими близкими партнерами США.
"Мы также открыли возможность для Украины приобрести оборонительное вооружение, которое Украина хочет купить", - добавил Волкер.
Кроме того, спецпредставитель США отметил, что в этом году Украина внесла изменения в собственное законодательство, которые теперь позволяют закупку иностранного военного оборудования.
"И следующие шаги в этом процессе - это прямое обсуждение между американским и украинским правительствами, между Пентагоном и Министерством обороны Украины о том, какие у Украины есть потребности, и какие в Соединенных Штатах есть соответствующие системы, чтобы удовлетворить эти потребности, и чтобы Украина имела возможность приобрести их", - добавил Волкер.
В то же время, по его словам, этот вопрос находится "на нормальной траектории для таких процессов - оцениваются потребности, оценивается, что можно предложить".