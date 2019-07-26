США поставили условие Турции из-за российских С-400
02:14, 26 июля 2019Оружие
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Сенатор Линдси Грэм рассказал, что США откажутся от идеи санкций, если Турция отменит решение вводить ЗРК в строй.
Иллюстрация / REUTERS
Вашингтон назвал условие, при котором Анкара сможет избежать санкций, которые грозят ей за покупку российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
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Об этом сообщает Defence One. Сенатор Линдси Грэм рассказал, что США откажутся от идеи санкций, если Турция отменит решение вводить ЗРК в строй.
Грэм добавил, что передал это требование турецкой стороне по просьбе американского лидера Дональда Трампа.
Как сообщал УНИАН, ранее министерство национальной безопасности Турции рассказало о том, что был завершен первый этап поставки С-400.
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