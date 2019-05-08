Представлен проект американского фрегата будущего (фото)

Обнародовано современное представление о боевом корабле с условным обозначением FFG(X).

Американская верфь Bath Iron Works, входящая в состав General Dynamics Corporation, представила свое предложение по управляемым ракетным фрегатам в рамках программы FFG(X) для ВМС США.

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Концепцию боевого корабля обнародовали во время экспозиции Sea-Air-Space 2019, пишет Naked Science.

В основе проекта лежат технологии фрегата F100, разработанного испанской государственной судостроительной компанией Navantia.

FFG(X) — одна из важнейших программ в истории современного американского флота. Всего военные планируют получить 20 фрегатов нового проекта.

Ранее сообщалось, что Вашингтон намерен закупить до 2024 года десять беспилотных надводных кораблей и девять крупных роботизированных подводных лодок за $4 млрд, чтобы не отставать от модернизации армий Китая и России.