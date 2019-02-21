США и Украина вытеснят РФ на мировых рынках вооружений – эксперты

Сотрудничество США и Украины, при задействовании потенциала украинского ВПК, является ключем для стратегического замещения России на главных мировых рынках, отмечают эксперты.

Сотрудничество Соединенных штатов Америки и Украины с задействованием потенциала украинского ВПК является ключом для стратегического замещения Российской Федерации на мировых рынках вооружений.

Об этом в ходе экспертного обсуждения доклада «Использование РФ торговли оружием для достижения геополитических целей» в информационном агентстве «Укринформ» заявила группа ведущих украинских специалистов в сфере безопасности и обороны, сообщает Guildhall.

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«Последние 5 лет продемонстрировали, что санкции не выполнили своих задач по сдерживанию на мировых рынках вооружений, поэтому, единственным действенным способом является замещение РФ, как на рынках стран НАТО, так и на рынках стран, что развиваются, в частности, Индии и Алжира. Сотрудничество США и Украины, при задействовании потенциала украинского ВПК, является ключем для стратегического замещения России на главных мировых рынках. Понимание этого и отсутствие возможностей для усовершенствования собственных образцов вооружений стало основанием для разработки Россией стратегии «гибридной конкуренции» в этой сфере, с целью сохранения собственного влияния на геополитической карте мира. В ходе реализации данной гибридной концепции, россияне проводят мероприятия по дискредитации Украины и ее оборонно-промышленного комплекса на мировой арене, используя СМИ, исследователей, антикоррупционеров и других представителей неправительственного сектора, задействованных в данной сфере», – заявил экс-заместитель директора госконцерна «Укроборонпром» Денис Гурак. Эксперты предлагают разработать методологические материалы и запустить образовательный процесс для украинских журналистов, антикоррупционеров и других представителей неправительственного сектора с целью нивелирования работы спецслужб РФ в данной сфере и поддержания системы национальной безопасности.

«Говоря о проблемах, существующих как на мировой арене, так и в Украине, стоит отметить, что значительная часть журналистов и исследователей, занимающихся данной темой, очень часто не имеют необходимых базовых знаний, для того, чтобы осознавать природу тех, или иных процессов, в результате чего, они легко становятся жертвами манипуляций российских спецслужб и используются в качестве «полезных идиотов». В течении нескольких последних лет, мы стали свидетелями «хайповых» кампаний против украинского ОПК, что негативно отметилось на национальной безопасности, наших возможностях и имидже Украины на мировых рынках. Именно поэтому, сегодня остро стоит необходимость разработки учебного процесса для журналистов и общественных деятелей, которые причастны к оценке процессов, связанных с украинским оборонпромом, чтобы их заявления и действия были осознанными и они не становились жертвами манипуляций», – заявил руководитель Центра оборонных реформ Александр Данилюк. В свою очередь, глава экспертной организации StateWatch Глеб Каневский и группа других экспертов поддержали данную инициативу, сделав акцент на необходимости привлечения к образовательному процессу специалистов по работе с материалами, представляющими государственную тайну.

«Когда журналистам передают информацию представляющую государственную тайну, этот вопрос необходимо ставить перед Службой безопасности Украины. Россия активно использует на мировой арене информацию о коррупции в оборонном секторе в Украине, которая хоть и существует, очень часто является просто преувеличенной, растиражированной украинскими журналистами. Очень часто, такие журналисты-расследователи получают информацию под грифом гостайны от сотрудников Укроборонпрома, желающими подставить своих конкурентов из чисто меркантильных соображений, или же от российских спецслужб, так как других источников получения таких просто материалов не существует. Поэтому, к предложенному образовательному процессу должны быть привлечены специалисты по работе с материалами, представляющими государственную тайну», – заявил Глеб Каневский.

В работе экспертного заседания также принял участие представитель организации Transparency international Тарас Емчура, генеральный секретарь Независимого антикоррупционного комитета по вопросам обороны Transparency international (НАКО) Елена Трегуб, эксперт Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий, экс-заместитель министра обороны Украины Юрий Гусев и другие ведущие украинские специалисты.