Французские истребители провели тестовые стрельбы новейшими ракетами Meteor
17:55, 18 февраля 2019Оружие
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Ракета Meteor разрабатывается для ВВС Франции, Великобритании, Швеции, Германии, Испании и Италии.
Французские Rafale испытали новейшую европейскую ракету / фото Wikipedia
Истребители Dassault Rafale из состава ВВС и ВМС Франции провели тестовые пуски новой ракетой Meteor класса «воздух-воздух».
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Как сообщает Jane`s 360, пуски были проведены 13 февраля. Первые стрельбы провели днем, вторые – в ночное время суток.
Управляемая ракета Meteor разрабатывается ведущим европейским производителем ракет MBDA с 1997 года, для ВВС Франции, Великобритании, Швеции, Германии, Испании и Италии.
Ракета достигла операционной готовности 11 июля 2016 года. Первым истребителем, принявшим ее на вооружение, стал шведский Saab JAS-39 Gripen.
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