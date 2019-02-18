Французские истребители провели тестовые стрельбы новейшими ракетами Meteor

Ракета Meteor разрабатывается для ВВС Франции, Великобритании, Швеции, Германии, Испании и Италии.

Истребители Dassault Rafale из состава ВВС и ВМС Франции провели тестовые пуски новой ракетой Meteor класса «воздух-воздух».

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Как сообщает Jane`s 360, пуски были проведены 13 февраля. Первые стрельбы провели днем, вторые – в ночное время суток.

Управляемая ракета Meteor разрабатывается ведущим европейским производителем ракет MBDA с 1997 года, для ВВС Франции, Великобритании, Швеции, Германии, Испании и Италии.

Ракета достигла операционной готовности 11 июля 2016 года. Первым истребителем, принявшим ее на вооружение, стал шведский Saab JAS-39 Gripen.

Ранее Украина протестировала новое вооружение против беспилотников.