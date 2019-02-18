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Французские истребители провели тестовые стрельбы новейшими ракетами Meteor

17:55, 18 февраля 2019
Оружие
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Французские Rafale испытали новейшую европейскую ракету / фото Wikipedia

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Как сообщает Jane`s 360, пуски были проведены 13 февраля. Первые стрельбы провели днем, вторые – в ночное время суток.

Управляемая ракета Meteor разрабатывается ведущим европейским производителем ракет MBDA с 1997 года, для ВВС Франции, Великобритании, Швеции, Германии, Испании и Италии. 

Ракета достигла операционной готовности 11 июля 2016 года. Первым истребителем, принявшим ее на вооружение, стал шведский Saab JAS-39 Gripen.

Ранее Украина протестировала новое вооружение против беспилотников.

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Теги: #Европа#ракета