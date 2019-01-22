В Украине разрабатывается тяжелый ударный беспилотник

Минобороны Украины может закупить лишь ограниченное количество таких аппаратов и только в том случае, если такой заказчик появится.

Украинское госпредприятие "Антонов", совместно с одной из зарубежных фирм, разрабатывает тяжелый высотный беспилотный летательный аппарат с иностранным вооружением.

Об этом сообщает "Украинский милитарный портал".

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О некоторых подробностях этой разработки рассказал директор программы беспилотных авиационных комплексов госпредприятия "Антонов" Николай Воробьев.

По его словам, предполагается построить довольно дорогой аппарат, который будет нести как разведывательное, так и ударное оборудование на шести точках подвеса.

"Госпредприятие "Антонов" в проекте отвечает за планер, а иностранный партнер - за электронное и ударное оборудование", - отметил Воробьев. По его словам, ГП "Антонов" выполнит до 60% работ.

Однако на сегодняшний день проект ограничивается лишь "бумажной работой".

"Для того, чтобы довести дело его до рабочего проектирования, нужен инвестор и очень серьезный первичный заказчик", - пояснил Воробьев.

Минобороны Украины может закупить лишь ограниченное количество таких аппаратов и только в том случае, если такой заказчик появится.

"Но для нас такая работа очень полезна. Мы ведем ее за свои деньги и будем продолжать вести", - заключил Николай Воробьев.