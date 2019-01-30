В США описали будущее российского ударного беспилотника "Охотник"

Первые изображения российского беспилотника появились в конце января.

Эксперты считают, что российский ударный беспилотный летательный аппарат "Охотник" с высокой вероятностью поступит на вооружение ВКС РФ.

Читайте такжеНовый российский ударный беспилотник "Охотник" назвали сворованным RQ-170

Как заявил The National Interest эксперт по российской военной авиации Том Купер, "Охотник" является дальнейшим развитием того, что россияне делали до сих пор.

Тем не менее, может потребоваться еще несколько лет на разработки, прежде чем новый беспилотник будет готов к службе, пишет американское издание.

Ранее известный блогер fighter_bomber_, называющий себя российским истребителем-бомбардировщиком в отставке, опубликовал в сети фото нового ударного российского стелс-беспилотника "Охотник".