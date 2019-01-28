Генсек НАТО допустил победу западной авиации над российской ПВО

Под передовой авиацией Столтенберг имеет в виду превосходство в воздухе истребителей пятого поколения, таких как F-22 и F-35.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что самые передовые истребители-бомбардировщики альянса могут ударить по способностям российской противовоздушной обороны.

Речь идет о концепции сдерживания противника, известной на Западе как «Зона запрета доступа» (или A2/AD). Об этом пишет издание Washington Examiner.

Например, в концепции сдерживания играет роль российский зенитно-ракетный комплекс С-400 «Триумф». Стратегия России в данном случае направлена на использование передовых систем ПВО, таких как С-400, для создания вспомогательных пунктов против усиления сил Североатлантического альянса.

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Под передовой авиацией Столтенберг имеет в виду превосходство в воздухе истребителей пятого поколения, таких как F-22 и F-35, говорится в материале. Их технология малозаметности и другие датчики для подкрепления боевых платформ, делает самолеты насущной проблемой для российских военных сил, пишет издание.

Столтенберг отметил, что «неминуемой угрозы» российского вторжения на территорию НАТО на данный момент нет, но обратил внимание на российские инвестиции в военную отрасль вместе с агрессивной риторикой и увеличением военный учений.