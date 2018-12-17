Выход в море корабельно-катерной группы ВМС Украины попал на видео

Также экипажи выполняли стрельбы.

Состоялся выход в море корабельно-катерной группы ВМС ВСУ, в ходе которого экипажи кораблей выполнили ряд учебно-боевых упражнений, к которым была привлечена и авиация.

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Об этом сообщают ВМС ВСУ на своей странице в Facebook, опубликовав соответствующее видео.

"На катерах начались мероприятия по подводной протидиверсионной обороне на незащищенном рейде", - говорится в сюжете. Это - оборонительные действия и меры по поддержанию боеготовности.

Кроме того, стрельбы выполнялись экипажами в составе отряда катеров в рамках тактической игры по ведению артиллерийского боя с надводными кораблями условного противника, а также с ведением боя с одиночным кораблем и средствами воздушного нападения.

Как сообщал УНИАН, после атаки России вблизи Керченского пролива и захвата украинских кораблей весь состав Военно-морских сил Украины подняли по тревоге. Все корабли и суда выходят в море.